POL-H: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover: Festnahme nach Drogenfund

Die Polizei hat am heutigen Donnerstagvormittag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der List durchsucht. Dabei wurden diverse Betäubungsmittel aufgefunden. Der Wohnungsinhaber wurde festgenommen und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Über eine Zeugenaussage waren die Ermittler der Polizei Langenhagen auf die Wohnung an der Rühmkorffstraße im hannoverschen Stadtteil List aufmerksam geworden. Nach Erwirken eines Durchsuchungsbeschlusses rückten die Ermittler zusammen mit der neugeschaffenen Zentralen Ermittlungsgruppe für Betäubungsmittel (ZEG Btm) der Polizeiinspektion Hannover und einem Rauschgiftspürhund an. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten etwa zwei Kilogramm Marihuana und 1,2 Kilogramm Amphetamine aufgefunden werden. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Gegen den 36-jährigen Wohnungsinhaber wird nun wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln ermittelt. Er soll morgen zur Prüfung der Untersuchungshaft einem Haftrichter vorgeführt werden. /mr

