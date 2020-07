Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung Öffentlichkeitsfahndung: 40-Jähriger aus Barsinghausen angetroffen

Hannover

Der seit Dienstagmorgen, 14.07.2020, gesuchte 40-jährige Manuel F. ist am heutigen Morgen (16.07.2020) durch Polizeibeamte wohlbehalten angetroffen worden.

Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung trafen die Polizisten den Mann gegen 07:50 Uhr in Egestorf an der Wennigser Straße wohlbehalten an.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Beteiligten für die Mithilfe. /boe, ahm

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4652080 (14.07.20)

Hinweise: Das Bild wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht.

