Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtrag Öffentlichkeitsfahndung: Walter B. tot aufgefunden

Hannover (ots)

Der seit Sonntagabend (12.07.2020) vermisste Walter B. ist heute (15.07.2020) tot aufgefunden worden. Ein Zeuge hat die Leiche des 76-Jährigen in einem Tümpel in der Leinemarsch in Neustadt am Rübenberge entdeckt und die Polizei informiert.

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen intensiv nach dem Senior gesucht und dazu auch den Polizeihubschrauber und einen Mantrailer (speziell ausgebildeter Personensuchhund) eingesetzt. Heute Mittag (15.07.2020) wurde der Vermisste von einem Zeugen in einem Tümpel (nahe Marschstraße) entdeckt. Ein Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht.

Ausdrücklich bedankt sich die Polizei bei allen, die bei der Suche nach Walter B. geholfen und Hinweise gegeben haben. /ahm, boe

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4650599 (13.07.2020)

