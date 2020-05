Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Getuntes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Dissen (ots)

Am späten Donnerstagvormittag kontrollierten Polizeibeamte einen offensichtlich getunten VW Golf in der Straße Sommerkämpen. Bei einer näheren Betrachtung wurden gleich mehrere technische und bauliche Veränderungen an dem Fahrzeug festgestellt, die nicht mit den Zulassungspapieren übereinstimmten. Der Golf wurde dem TÜV vorgestellt. Ein Sachverständiger attestierte mehrere erhebliche Mängel, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Unter anderem wurden technische Veränderungen am Motor, der Abgasanlage und lichttechnischen Einrichtungen bemängelt. Die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr wurde untersagt.

