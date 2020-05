Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Fahrradiebe gefasst

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag kontrollierten Zivilbeamte der Polizei Osnabrück zwei Männer in der Johannisstraße. Wie sich bald herausstellte, hatten die Ermittler den richtigen Riecher. Beide Männer, 29 und 32 Jahre alt, waren mit geklauten Fahrrädern unterwegs. Eines der Räder war erst vor Kurzem entwendet worden, das andere am Ende des letzten Jahres. Die Fahrräder wurden beschlagnahmt, gegen den 32-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Für den 29-Jährigen folgte die Strafe auf dem Fuße, er wurde in einem beschleunigten Verfahren vor dem Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt.

