Polizei Paderborn

POL-PB: Zapfsäule auf Tankstelle gerammt - Defekte Bremsen?

Bild-Infos

Download

SalzkottenSalzkotten (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall auf der Paderborner Straße (B1) ist am Donnerstag ein Autofahrer leicht verletzt worden und ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro entstanden.

Gegen 13.10 Uhr fuhr ein 55-jähriger Nissan-Almera-Fahrer von Paderborn in Richtung Salzkotten. Etwa 50 Meter nach der Einmündung Scharmeder Straße kam das Auto nach rechts von der Straße ab. Der Nissan fuhr über eine Grünfläche auf das angrenzende Tankstellengelände zu. Dabei überfuhr der Wagen mehrere Verkehrsschilder. Auf dem Tankstellengelände kollidierte der Nissan mit einem Mercedes GLK der von eine 62-jährigen Frau gefahren wurde. Dann prallte der Almera frontal gegen eine Zapfsäule, die aus dem Fundament gerissen und völlig zerstört wurde. Das Fahrzeug kam mit Totalschaden auf dem Zapfsäulenpodest zum Stillstand. Der Nissanfahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in das nahegelegene Krankenhaus gebracht. Laut seinen Angaben hätten die Bremsen an seinem Auto versagt. Den Nissan stellte die Polizei für weitere Untersuchungen sicher. Die Feuerwehr sicherte die beschädigte Tankanlage und schloss weitere Gefahren aus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell