Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Paderborn-SennelagerPaderborn-Sennelager (ots)

(mb) In der Nacht zu Donnerstag sind Einbrecher in den Rewe-Markt an der Danziger Straße eingedrungen.

Gegen 03.00 Uhr löste die Alarmanlage des Geschäfts aus. Die Polizei rückte an und umstellte das Gebäude. An der Rückseite war eine Tür aufgebrochen worden. Bei der Durchsuchung konnte niemand angetroffen werden. Die Zigarettenregale an den Kassen waren herausgerissen und leer. Einige Schachteln lagen noch im Markt - Dutzende wurden auf dem Parkplatz gefunden. Von den Tätern fehlte jede Spur.

Sachdienliche Hinwiese auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

