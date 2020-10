Polizei Paderborn

POL-PB: Elektroradfahrerin schwer verletzt

BürenBüren (ots)

(mb) Bei der Kollision mit einem Auto auf der Bahnhofstraße hat eine Pedelec-Fahrerin am Dienstag schwere Verletzungen erlitten.

Gegen 11.40 Uhr fuhr eine 62-jährige Frau mit einem E-Bike verbotswidrig auf dem linken Gehweg an der Bahnhofstraße in Richtung Kapellenberg. Ein 68-jähriger Mitsubishi-Fahrer kollidierte mit der Radlerin, als er von einem Apotheken-Parkplatz auf die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte die unbehelmte Pedelec-Fahrerin auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

