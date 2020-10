Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Radfahrende bei Verkehrsunfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Zwei Erwachsene und ein Kind sind am Montag bei Verkehrsunfällen mit ihren Fahrrädern teils schwer verletzt worden.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 08.20 Uhr in Schloß Neuhaus. Ein 27-jähriger Mercedes-Vito-Fahrer fuhr auf der Bielefelder Straße in Richtung Schlosskreuzung und bog auf Höhe der Einmündung Am Schlossgraben nach links in eine Grundstückszufahrt ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 60-jährigen Elektroradfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Hatzfelder Platz fuhr. Es kam zur Kollision wobei die Radlerin stürzte und leicht verletzt wurde. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 18.50 Uhr stürzte ein 33-jähriger Radfahrer auf dem Hochschulgelände an der Leostraße über den Lenker seines Rades. Der Mann schlug mit seinem ungeschützten Kopf auf das Pflaster und blieb bewusstlos liegen. Zeugen leisteten Erste Hilfe und riefen den Rettungsdienst. Der Schwerverletzte kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Er gab später an, die Bremsbelege an seinem Rad seien erneuert worden und er habe die Bremsleistung unterschätzt.

In Schloß Neuhaus kam es gegen 20.15 Uhr erneut zu einem Fahrradunfall. Im Schloßpark bremste eine 12-Jährige zu stark mit der Vorderradbremse ihres Mountainbikes und flog über den Lenker. Mit ihrem ungeschützten Kopf schlug sie gegen einen Baum. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde am Unfallort von Rettungssanitätern versorgt. Ins Krankenhaus musste das Mädchen nicht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell