Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall beim Überholen - zwei Verletzte, drei beschädigte Fahrzeuge

Delbrück - Lippling (ots)

(ck) Am Sonntagnachmittag (25.10. 13.50 Uhr) befuhr eine 26-jährige Frau aus Rietberg mit ihrem VW Golf die Straße Zur Alten Kapelle aus Fahrtrichtung Lippling kommend in Richtung Kaunitzer.

Vor der Frau war in gleicher Fahrtrichtung ein 22-jähriger Mann aus Delbrück mit seinem Volvo S 40 Unterwegs. Dieser beabsichtigte, in Höhe der Hausnummer 6 nach links in die Einmündung einer Gaststätte abzubiegen.

Parallel dazu hatte die 26-jährige jedoch zum Überholen des vor ihr fahrenden Autos angesetzt, so dass es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam.

Die Golf-Fahrerin verlor infolgedessen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte gegen einen Golf Kombi, der geparkt am aus ihrer Sicht linken Fahrbahnrand stand, und schob diesen gegen zwei Zaunpfosten des anliegenden Grundstücks. Schließlich kam der Golf der Frau im angrenzenden dortigen Straßengraben zum Stillstand.

Bei diesem Unfall wurde die Rietbergerin schwer verletzt.

Mit einem Rettungswagen wurde sie in das St. Vincenz Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der 22-Jährige verletzte sich leicht. Er wurde dem St. Josefs Krankenhaus in Salzkotten mittels Rettungswagen zugeführt.

Der Golf der Frau sowie der geparkte Wagen wurden stark beschädigt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Volvo des 22-jährigen wurde zwecks Beweissicherung sichergestellt.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 20 000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell