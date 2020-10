Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle in Delbrück

Delbrück, Rietberger Straße (ots)

Am Freitag, den 23.10.2020 betraten gegen 21:59 Uhr zwei maskierte und dunkel gekleidete Täter eine Tankstelle an der Rietberger Straße in Delbrück. Einer der Täter führte dabei ein Messer, der zweite einen Baseballschläger mit sich. Als sie durch einen aufmerksamen Zeugen angesprochen wurden, verließen sie ohne jegliche Forderung die Tankstelle wieder und flüchteten vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

