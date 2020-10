Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Marienloh

Paderborn-Marienloh (ots)

In Abwesenheit der Bewohner kam es im Paderborner Ortsteil Marienloh zu zwei Einbrüchen. Am Freitag, den 23.10.2020, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses am Bekeweg auf und gelangten so in das Gebäude. Im Haus wurden etliche Räume durchsucht. Entwendet wurde vermutlich Schmuck und eine Goldmünze.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit von Freitag, den 23.10.2010, ca. 07:00 Uhr bis Samstag, den 24.10.2020, ca. 09:00 Uhr. Bislang noch unbekannte Täter verschafften sich mittels gewaltsamen Aufhebelns eines Wohnzimmerfensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Von-Dript-Weg. Sie durchsuchten das Haus und erbeuteten einer ersten Durchsicht nach Schmuck und Bargeld. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

