Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht geklärt - Verkehrswidriges Überholen führte zu Auffahrunfall

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Freitagabend (18.09., 21.15 Uhr) wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten gemeldet, bei dem der bis dahin unbekannte Unfallverursacher mit seinem Pkw flüchtete.

Zunächst befuhr ein 27-jähriger Audi-Fahrer die Ravensberger Straße stadteinwärts. Hinter dem Audi befuhr ein 30-jähriger Seat-Fahrer die Straße in gleiche Richtung. Ein bis dahin unbekannter Fahrer eines BMW näherte sich am Ortseingang den beiden Pkw-Fahrern von hinten mit hoher Geschwindigkeit und schien einen Überholvorgang zu beabsichtigen. Die drei Fahrzeuge näherten sich hierbei dem Einmündungsbereich des Hohlwegs, aus dem zeitgleich ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer beabsichtigte nach rechts in die Ravensberger Straße abzubiegen. Als der BMW-Fahrer nun seinen Überholvorgang durchführte, initiierte der Audi-Fahrer eine starke Bremsung, da er eine unmittelbar bevorstehende Kollision mit dem aus dem Hohlweg kommenden Mercedes-Fahrer, dem überholenden BMW-Fahrer und seinem Audi vermutete. Hierdurch kam es zum Auffahrunfall zwischen dem Seat-Fahrer und dem vorausfahrenden Audi-Fahrer.

Der BMW-Fahrer verließ den Unfallort mit hoher Geschwindigkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu gewährleisten. Die Beteiligten konnten im Rahmen der Unfallaufnahme Fragmente des BMW-Kennzeichens benennen.

Ermittlungen der eingesetzten Beamten führten zu einem 28-jährigen Mann aus Versmold. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und dem Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Fehlverhalten beim Überholen eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein des BMW-Fahrers beschlagnahmt.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 5000 Euro.

