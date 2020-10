Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Training und Sauna eingeschlafen und gegen Baum gefahren

Paderborn-Salzkotten (ots)

Am Freitagabend ist ein Autofahrer in Salzkotten gegen einen Baum gefahren. Nach eigenen Angaben war der Fahrzeugführer während der Fahrt eingeschlafen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 27-jährige Opelfahrer gegen 22.10 Uhr die Straße am Am Hohen Wege von einem Fitnessstudio kommend befahren hatte. In Höhe eines Baumarkts war der Autofahrer in einer Rechtskurve geradeaus gefahren und dabei frontal gegen einen Baum geprallt. Auf Nachfrage erklärte der Unfallfahrer zuvor in dem Fitnessstudio trainiert und anschließend dort noch in der Sauna gewesen zu sein. Dadurch war es so erschöpft, dass er bereits kurz nach Fahrtantritt eingeschlafen und gegen den Baum gefahren war. Am Auto entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

