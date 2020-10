Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in KfZ-Werkstatt

Delbrück (ots)

(ck) In der Nacht zu Sonntag (25.10.) drangen bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in eine KfZ-Werkstatt am Birkenweg ein.

Aus den Innenräumen öffneten sie mehrere Türen gewaltsam und stahlen schließlich zwei Test- und Auslesegeräte.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Nacht zu Sonntag im Bereich des Birkenwegs gemacht?

Hinweis dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell