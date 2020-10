Polizei Paderborn

POL-PB: Auto im Gegenverkehr gerammt

Paderborn-SennelagerPaderborn-Sennelager (ots)

(mb) Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bielefelder Straße sind am Donnerstag zwei Autofahrer schwer verletzt worden.

Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 70-jähriger Nissan-Qashqai-Fahrer auf der Bielefelder Straße in Richtung Schloß Neuhaus. Laut Zeugenaussagen fuhr er in der Ortsdurchfahrt zu weit links und touchierte kurz nach der Sennelager Straße ein Verkehrszeichen auf der Mittelinsel. Im weiteren Verlauf kam das SUV über die Straßenmitte hinaus. Eine entgegenkommende BMW-Fahrerin (23) musste auf einen Grünstreifen ausweichen, wobei ihr Auto leicht beschädigt wurde. In Höhe des Sennebahnhofs fuhr der Qashqai-Fahrer vermutlich links an einer Verkehrsinsel vorbei und kollidierte anschließend seitlich frontal mit einem entgegenkommenden VW-Tiguan, der von einem 57-jährigen Mann gefahren wurde. Der Tiguan-Fahrer hatte noch vergeblich versucht, dem Qashqai auszuweichen. Beide Autos schleuderten von der Straße. Der Tiguan prallte in einer Kasernenzufahrt gegen den Zaun und der Qashqai durchbrach etwas weiter rückwärts den Kasernenzaun. Mit Totalschäden blieben die Fahrzeuge liegen. Die Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Bielefelder Straße war für über eine Stunde voll gesperrt.

