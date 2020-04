Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der BAB 61 - Zeugen gesucht

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der BAB 61 - Zeugen gesucht Am frühen Mittwochabend gegen 17:45 Uhr kam es auf der Autobahn 61 an der Ausfahrt Hockenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Ehepaar aus Speyer verletzt und zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein 40-jähriger Schifferstadter fuhr mit seinem Hyundai auf das Heck des Audi der 47-jährigen Speyererin, deren Bremsvorgang er zu spät bemerkte, auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten in eine Werkstatt abgeschleppt werden. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf 8000,- Euro geschätzt. Hinweise zum Hergang des Verkehrsunfalls nimmt das Polizeirevier Hockenheim unter der Rufnummer 06205/28600 entgegen.

