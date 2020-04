Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Eberbach: Verkehrsunfall aus Unachtsamkeit

Rhein-Neckar-Kreis/Eberbach (ots)

Rhein-Neckar-Kreis/Eberbach: Verkehrsunfall aus Unachtsamkeit Am Mittwochmorgen kam es auf der B37 am Ortseingang zu einem Auffahrunfall bei dem die 35-jährige Fahrerin eines Opel Adam ernstlich verletzt und in die GRN-Klinik eingeliefert wurde. Der 46-jährige Unfallverursacher war unachtsam auf das Fahrzeug der Verletzten, das an der roten Ampel zum Halten kam, aufgefahren. Hierbei entstand ein geringer Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision noch fahrbereit.

