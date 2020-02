Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Ladendieb kommt wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls in Haft

Freiburg (ots)

Ein 18-jähriger, der am Mittwochmorgen, 26.02.2020, gegenüber Mitarbeitern eines Einkaufsmarktes in Stühlingen gewalttätig geworden sein soll, muss in Haft. Gegen 09:30 Uhr hatte der 18-jährige im betroffenen Einkaufsmarkt fünf Zigarettenschachteln eingesteckt und eine geschlossene Kasse passiert. Das war einem Angestellten aufgefallen, der ihn ansprach. Nachdem der Tatverdächtige eine Schachtel zurückgegeben hatte, soll er versucht haben zu flüchten. Der Angestellte konnte den Dieb festhalten. Dagegen soll sich der Flüchtende mit einem Schlag ins Gesicht des Angestellten gewehrt haben, der dadurch leicht verletzt worden sei. Zusammen mit dem Marktleiter konnte der Tatverdächtige überwältigt und der Polizei übergeben werden. Gegen den bereits strafrechtlich in Erscheinung getretenen rumänischen Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen Haftbefehl erlassen. Gegen ihn wird wegen räuberischen Diebstahls und auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, da er zudem ohne Führerschein mit einem Auto zum Markt gefahren sein soll.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell