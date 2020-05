Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Brandstiftung - Sperrmüll angezündet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag (15. Mai 2020) haben Unbekannte an der Krefelder Straße Sperrmüll angezündet.

Gegen 23 Uhr bemerkte ein Anwohner den Brand an einer Garage vor einem Wohnhaus. Er informierte die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte, sodass es zu keinem Gebäudeschaden kam. Es wurde niemand verletzt.

Ein Zeuge gab an, dass ihm ein Mann aus Richtung des Brandortes entgegen gelaufen kam. In Höhe des Stapperweges verlor er ihn aus den Augen.

Er ist circa 1,75 Meter groß und trug einen blauen Pullover und eine dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (234)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell