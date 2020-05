Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gellep-Stratum: Unfallflucht - Zusammenstoß zwischen Radfahrern - Ein Kind und eine Jugendliche leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (17. Mai 2020) ist ein Radfahrer mit einer 16-Jährigen und einer Neunjährigen zusammengestoßen. Beide Schülerinnen wurden leicht verletzt. Anstatt sich um sie zu kümmern, flüchtete er vom Unfallort.

Gegen 16:30 Uhr waren die beiden Geschwister mit ihren Fahrrädern auf der Bataverstraße unterwegs, als ihnen eine Gruppe von fünf Radfahrern entgegen kam. Ein Radfahrer scherte auf gleicher Höhe plötzlich aus und fuhr in die Seite der 16-Jährigen, die einen Sturz verhindern konnte. Mit der Neunjährigen stieß er frontal zusammen, woraufhin sie zu Boden fiel. Die Beiden wurden dabei leicht verletzt.

Ohne sich um die Beiden zu kümmern, setzte der Radfahrer seine Fahrt fort. Seine vier Begleiter blieben kurz stehen, erkundigten sich nach ihrem gesundheitlichen Zustand und fuhren dann ebenfalls weiter.

Die beiden Mädchen wandten sich an den Pförtner einer dort ansässigen Firma, der die Erziehungsberechtigten informierte. Anschließend suchten sie ein Krankenhaus auf, das sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnten.

Der Radfahrer ist circa 50 bis 70 Jahre alt und trug eine dunkle Jacke. Auf seinem grauen Fahrrad befand sich eine Tasche auf dem Gepäckträger. Die anderen Radfahrer konnten nicht weiter beschrieben werden.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (233)

