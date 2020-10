Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei zwei Verkehrsunfällen sind am Dienstag zwei Radfahrer verletzt worden.

Ein 60-jähriger Elektroradfahrer bog gegen 15.10 Uhr in Elsen aus der Straße Auf dem Geste auf die Wewerstraße ab. Er kollidierte mit dem der Einmündung gegenüberliegenden Bordstein und stürzte. Der Radler schlug mit seinem Helm geschützten Kopf auf und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur ambulanten Behandlung wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 16.40 Uhr fuhr eine 55-jährige Fordfahrerin auf der A33 in Richtung Bielefeld. An der Anschlussstelle Paderborn-Sennelager nutzte sie die Ausfahrt und bog nach rechts auf die Bielefelder Straße in Richtung Hövelhof ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 18-jährigen Radfahrers, der auf dem Radweg von Hövelhof in Richtung Sennelager fuhr. Durch die Kollision mit dem Auto stürzte der Radler und verletzte sich leicht. Ein Ersthelfer legte dem jungen Mann einen Verband am Knöchel an. Der Rettungsdienst musste nicht eingesetzt werden.

