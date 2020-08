Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von BtM

Worms (ots)

Am 22.08.2020, gegen 13:47 Uhr, kam es in Worms-Neuhausen, in der Gaustraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 28-jähriger Wormser beim Ausfahren aus einem Grundstück mit dem PKW eines 66-jährigen Wormsers kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden beim 28-jährigen Auffälligkeiten, die für einen Konsum von Betäubungsmitteln sprechen, festgestellt. Ein Drogenschnelltest war positiv auf Kokain und Cannabis. Dem 28-jährigen wurde daher auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

