Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Worms (ots)

Am 22.08.2020, gegen 15:30 Uhr, kam es in Worms, an der Kreuzung Petersstraße / Römerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pedelecfahrer. Der 36-jährige Wormser wollte aus der Römerstraße kommend nach rechts in die Petersstraße einbiegen, übersah hierbei den 53-jährigen Wormser Pedelecfahrer und es kam zur Kollision. Der 53-jährige stürzte und verletzte sich leicht. Zur Abklärung der Verletzungen wurde er ins Klinikum Worms verbracht. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell