Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Missbrauch von Notrufen in 6 Fällen - 56 Tage Haft

Gerolstein (ots)

Am Bahnhof Gerolstein wurde am Freitagmorgen ein 52-jähriger Deutscher von der Bundespolizei verhaftet. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Bonn wegen Missbrauchs von Notrufen in 6 Fällen gesucht. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 560 Euro nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine 56-tägige Haftstrafe in der JVA Trier.

