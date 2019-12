Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: 0,68 Promille - Bundespolizei nimmt 13-Jährigen in Gewahrsam

Koblenz (ots)

Eine Streife der Bundespolizei hat am Mittwochabend einen augenscheinlich leicht alkoholisierten 13-Jährigen am Hbf Koblenz in Gewahrsam genommen. Laut eigener Aussage ist er in der Jugendhilfeeinrichtung Koblenz-Arenberg untergebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Nach Rücksprache wurde er vom Bereitschaftsdienst des Jugendamtes Koblenz zu seiner Wohngruppe verbracht.

