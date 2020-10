Polizei Paderborn

POL-PB: Sondereinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung mit Schussabgabe

PaderbornPaderborn (ots)

(mh) Am Samstagmorgen kam es zu einem Sondereinsatz in der Innenstadt von Paderborn. Ein Zeuge hatte gegen 07:26 Uhr an der Borchener Straße eine körperliche Auseinandesetzung zwischen mehreren Personen beobachtet, bei der auch ein Schuss gefallen sein sollen. Ein 44-jähriger Mann sei in Richtung Leostraße davongelaufen, während sich der mögliche 33-jährige Schütze mit einer weiteren 27-jährigen Person in die Wohnung einer 23-Jährigen zurückgezogen habe. Die 23-Jährige befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung.

Die mit starken Kräften ausgerückte Polizei Paderborn fand vor Ort eine Patronenhülse und umstellte unter Zuhilfenahme des Spezialeinsatzkommandos das Gebäude. Währenddessen konnten außerhalb des Gebäudes der 44-Jährige und die 23-Jährige angetroffen und zur weiteren Befragung zur Polizeiwache Paderborn gebracht werden.

Die beiden in der Wohnung befindlichen Personen verließen gegen 11.30 Uhr das Gebäude und wurden sofort festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnten keine weiteren Personen angetroffen werden. Auch eine Schusswaffe wurde bisher nicht gefunden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Während des Einsatzes waren die Fußgängerunterführung in Richtung Borchener Straße sowie die Leostraße in Höher der Fußgängerunterführung Ludwigstraße gesperrt.

