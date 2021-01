Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Viele Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen

Lingen (ots)

Insgesamt 42 Verstöße gegen die geltende Allgemeinverfügung hat die Polizei in der Nacht zum Samstag festgestellt. Die Beamtinnen und Beamten mussten in diesem Zusammenhang im Emsland und in der Grafschaft Bentheim zu 13 Einsätzen ausrücken. In einem Lingener Gebetshaus hielten sich mehrere Kleingruppen auf, die die Abstands- und Hygienerichtlinien nicht einhielten. Ferner wurden in Lingen zwei Feiern mit fünf beziehungsweise acht Teilnehmern aufgelöst. In Meppen flüchtete eine Gruppe von zehn Jugendlichen vor der Polizei. Die Beamtinnen und Beamten nahmen zurückgelassene Rucksäcke und Musikboxen zur Eigentumssicherung mit zur Dienststelle. Die Ermittlungen laufen.

