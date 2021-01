Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Einbruch bei Fahrradhändler

Rhede (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in das Firmengebäude eines Fahrradhandels an der Straße Zur Alten Ems eingedrungen. Sie brachen eine rückwärtige Metalltür auf und entwendeten zwei E-Bikes und einen Motorradhelm. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

