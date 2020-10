Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Mittwoch, 30. September 2020, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Katharinenstraße und einem Pattweg zur Nikolausstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnisse befuhr ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Emstek die Katharinenstraße und beabsichtigte einen "Pattweg", welcher von der Katharinenstraße zur Nikolausdorfer Straße führt, zu befahren. Im Kreuzungsbereich kam ihm ein weiterer, männlicher Fahrradfahrer entgegen. Dieser kam aus dem "Pattweg". Um einen Zusammenprall zu verhindern, bremste der 14-Jährige ab und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der 14-Jährige schwer. Vermutlich hat der unbekannte Fahrradfahrer den Fall des 14-Jährigen nicht bemerkt und fuhr in Richtung Stadtpark weiter. Der Fahrradfahrer sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emstek (Tel. 04473-932180) in Verbindung zu setzen.

