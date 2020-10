Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch in Rohbau

Zwischen Montag, 05. Oktober 2020, 17.00 Uhr und Dienstag, 06. Oktober 2020, 05.05 Uhr kam es in der Hansestraße zu einem Einbruch in einen Rohbau. Bislang unbekannte Täter drangen in den Rohbau eines Bürogebäudes mit angrenzender Halle ein. Aus diesem entwendeten sie diverse Baumaterialien und eine Heizungsanlage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit Viehtransporter

Am Dienstag, 6. Oktober 2020, kam es um 07.35 Uhr im Bereich der Abfahrt der A1 zur Essener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Lorup wollte mit einem Viehtransporter von der A1 nach links auf die Essener Straße abbiegen. Hierbei kippte der Anhänger, der mit 19 Rindern beladen war, auf die Seite. Die Tiere wurden zum Teil verletzt. Zur weiteren Begutachtung wurde des Veterinäramt des Landkreis Vechta in Kenntnis gesetzt. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Essener Straße zeitweise voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 60000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell