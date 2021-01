Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Mann von eigenem Fahrzeug überrollt

Esterwegen (ots)

Am Freitagmittag ist es am Tichelweg zu einem Unfall gekommen. Ein 22-jähriger Mann war gegen 11.40 Uhr damit beschäftigt, einen Mercedes Sprinter zu entladen. Weil er ihn offenbar zuvor nicht ausreichend gesichert hatte, setzte sich der Transporter rückwärts in Bewegung und überrollte den jungen Mann. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell