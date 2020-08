Polizei Münster

POL-MS: Rotlicht mehrfach ignoriert, keinen Führerschein und alkoholisiert - Polizei stoppt 35-Jährigen

Münster (ots)

Polizisten stoppten am frühen Samstagmorgen (8.8., 03:00 Uhr) einen 35-jährigen Autofahrer in der Innenstadt. Der Türke fuhr mit seinem BMW gleich mehrfach über rote Ampeln. Der Streifenwagen folgte dem Fahrzeug mit eingeschaltetem Martinshorn. Bei der riskanten Fahrt beschleunigte der 35-Jährige auf der Weseler Straße seinen Pkw auf über 140 Stundenkilometer. Als er dann nach rechts in die Moltkestraße abbog, lenkte er sein Fahrzeug in den Gegenverkehr. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol in der Atemluft des Warendorfers. Einen freiwilligen Alkoholtest lehnte der Beschuldigte ab. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann keinen Füherschein besitzt.

Die Beamten nahmen den 35-Jährigen mit zur Wache, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug beschlagnahmten die Polizisten. Den Warendorfer erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

