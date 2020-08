Polizei Münster

POL-MS: Gruppe greift zwei 18-Jährige an - Geldbörse und Handy gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Eine Gruppe von etwa sieben Personen griff am frühen Samstagmorgen (8.8., 02:00 Uhr) zwei 18-jährige Männer an der Jüdefelder Straße an. Die Unbekannten kamen auf die 18-Jährigen zu und rempelten sie unvermittelt an. Plötzlich schlug ein Täter zu. Als der zweite 18-Jährige dazwischen ging, bekam auch er einen Schlag in sein Gesicht. Danach nahmen die Unbekannten einem Opfer sein iPhone XR und seine Gelbörse weg. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

