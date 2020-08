Polizei Münster

POL-MS: Untersuchungshaft gegen Drogendealer vom Bremer Platz angeordnet

Münster (ots)

Ein Richter ordnete am Freitag (7.8.) Untersuchungshaft gegen einen 41-jährigen Drogendealer vom Bremer Platz an.

Der Deutsche hatte in den letzten Wochen mehrfach im Bahnhofsumfeld mit Kokain gedealt. Polizisten beobachteten ihn dabei und regten über die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Haftbefehl an. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen am Donnerstag (6.8.) fest. Nach der Vorführung und Verkündung des Haftbefehls wurde er in ein Gefängnis gebracht.

