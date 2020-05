POL-OL: ++ Brand in einem Restaurant++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++ Brand in einem Restaurant ++ Am Donnerstag, dem 21.05.2020, erhielt die Polizei um 09.30 Uhr die Meldung, dass in der Poststraße in Oldenburg ein Gebäude brennt. Durch die Polizei wurde festgestellt, dass in dem Obergeschoss eines Restaurants ein Brand ausgebrochen war. Zu dem Zeitpunkt des Brandes war das Restaurant geschlossen, es befanden sich keine Personen im Objekt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Huntestraße und die Poststraße mussten während der Löschmaßnahmen der Feuerwehr kurzfristig gesperrt werden, es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind nicht bekannt.

