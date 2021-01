Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Hütte in Werther

Gütersloh (ots)

Werther (FK) - Zeugen meldeten am Sonntagabend (17.01., 20.10 Uhr) den Brand einer Hütte unweit eines Fischteichs an der Holzstraße.

Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, stand die Hütte komplett in Flammen. Diese drohten an die angrenzenden Bäume zu gelangen. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurden der Brand gelöscht. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zu der Ursache des Feuers können derzeit keine Angaben gemacht werden.

