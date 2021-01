Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt - Polizei stellt 23-jährigen Tatverdächtigen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Zivile Polizeibeamte stellten am späten Freitagabend (15.01., 23.50 Uhr), im Rahmen einer Streifenfahrt, eine verdächtige männliche Person auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Osnabrücker Landstraße fest.

Bei der Person handelte es sich um einen 23-jährigen Mann aus Gütersloh. Am Lebensmittelmarkt konnten die Beamten feststellen, dass ein Schaufenster bereits beschädigt war. Derzeitigen Ermittlungen zufolge steht der Gütersloher in Verdacht einen versuchten Einbruch in den Supermarkt begangen zu haben. Zudem führte der 23-Jährige ein Pedelec mit sich, dass er eigenen Angaben nach zuvor aus einer offenen Garage eines Wohnhauses an der Senner Straße in Friedrichsdorf gestohlen hatte.

Die zivilen Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen zunächst mit zur Dienststelle. Hier fanden die Beamten bei dem 23-Jährigen darüber hinaus eine geringe Menge Betäubungsmittel und stellten diese sicher.

Gegen den Gütersloher wurden Strafverfahren wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls und des Fahrraddiebstahls sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

