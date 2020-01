Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannter verbringt Nacht eingeschlossen in Restaurant

Schwerte (ots)

Eine bislang noch unbekannte Person hat die Dienstagnacht (28.01.2020) eingeschlossen in einem Restaurant in der Ostenstraße in Schwerte verbracht.

Eine Reinigungskraft überraschte den jungen Mann mit Kapuzenpullover gegen 05.25 Uhr. Ganz ruhig verließ er mit einem entwendeten Brotmesser in der Hand das Lokal durch die Tür. Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen, dass er sich diverse Schubladen näher angesehen und eine Flasche Eistee getrunken hat. Da keine Einbruchsspuren festzustellen waren, ist davon auszugehen, dass sich der Mann in dem Lokal versteckt und gegen 01.10 Uhr hat einschließen lassen, als der Betreiber das Restaurant verlassen und abgeschlossen hat.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 entgegen.

