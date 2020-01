POL-UN: Unna - Verkehrsunfall: Fahrzeug überschlägt sich - Mutter und Tochter verletzt

Kreispolizeibehörde Unna

Weil sie einem Fasan ausgewichen ist, ist eine 46-jährige Unnaerin am Dienstag (28.01.2020) gegen 16.15 Uhr auf der Straße Dreihausen in Unna ins Schleudern geraten und hat die Kontrolle über ihren BMW 3er verloren. Das Fahrzeug überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach. Leicht verletzt haben die Frau und ihre sechsjährige Tochter aus dem verunglückten Wagen selbst herauskriechen können. Mit einem Rettungswagen wurden sie in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Die Straße Dreihausen war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

