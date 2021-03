Polizei Hagen

POL-HA: Zu zweit mit E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Hagen (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Mittwochabend (10.03.2021) in der Körnerstraße einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen. Die Beamten wurden auf den Roller aufmerksam, weil zwei Männer darauf über den Gehweg fuhren. Die beiden 20-jährigen Hagener sagten bei der Kontrolle, dass sie sich den Roller geliehen hätten. Sie hätten nicht gewusst, dass man dafür ein Versicherungskennzeichen braucht und nur alleine fahren darf. Die Polizisten zeigten den Fahrer wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an. Er schob den Roller anschließend nach Hause. (tise)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell