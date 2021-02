Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter flüchtet von Unfallstelle- Beschädigtes Fahrzeug mit falschen Kennzeichen unterwegs

Bild-Infos

Download

Kirchlengern (ots)

(sls) In Kirchlengern kam es am frühen Donnerstagmorgen (4.2.) Im Kreuzungsbereich der Fiemer Straße mit der Mindener Straße zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt gegen 06.50 Uhr befuhr ein 50-Jähriger Peugeot-Fahrer aus Kirchlengern die Fiemer Straße in Richtung Löhne. Er beabsichtigte nach links in die Mindener Straße einzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Fahrer eines silbernen Mazdas und es kam zu einem Zusammenstoß. Der bislang unbekannte Fahrer war unterwegs in Richtung Kirchlengern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

Während der 50-Jährige versuchte die Unfallstelle abzusichern und die Polizei benachrichtigte, entfernte sich der Fahrer des Mazdas fußläufig von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die am Mazda angebrachten Kennzeichen nicht zu diesem Fahrzeug gehörten. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses zu einem weißen Ford gehört. Dessen Nutzer konnte glaubhaft aufzeigen, dass die Kennzeichen sich noch an seinem Fahrzeug befinden und nicht entwendet wurden. Es besteht daher der dringende Verdacht, dass es sich bei den, am Mazda angebrachten, Kennzeichen um Dubletten handelt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um weitere Zeugen, die Angaben zum möglichen Unfallbeteiligten oder zum Unfall machen können. Der flüchtige Mazda-Fahrer wird mit ca. 20 Jahren und etwa 175cm groß beschrieben. Er trug eine helle Jacke. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell