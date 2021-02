Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung mit Foto- Taschendiebstahl mit anschließendem Betrug- Wer kann Angaben zu der gesuchten Person machen?

Kreis Herford / Vlotho (ots)

(sls) Im November letzten Jahres (2020) am 11. November kam es in Vlotho an der Meyrastraße in einem Einkaufsmarkt zunächst zu einem Diebstahl einer Brieftasche. Der Geschädigte wurde von einer bisher unbekannten Person im Markt angesprochen und um Hilfe gebeten. Bei einem anschließenden kurzen körperlichen Kontakt, schaffte es der Unbekannte, die Brieftasche aus der Oberbekleidung zu entwenden und den Markt zu verlassen. Dem Täter gelang es im Anschluss des Diebstahls die entwendete EC-Karte zweimal in einem Geldinstitut in Vlotho einzusetzen und einen höheren Geldbetrag abzuheben. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und fahndet nach dem Täter auf dem anliegenden Foto. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Tatklärung und fragt daher: Wer kennt die Person auf dem Foto oder kam Angaben zu dem dringend Tatverdächtigen machen? Hinweise können an die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Das Foto finden sie im Internet auf dem Polizei Fahndungsportal NRW unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/vlotho-taschendiebstahl-computerbetrug

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell