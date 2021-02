Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stößt gegen wartenden Pkw- Beteiligter fährt einfach weiter

Enger (ots)

(sls) Am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger Engeraner mit seinem VW Golf die Dreyener Straße in Richtung Meller Straße. In Höhe der Einmündung der Meller Straße hielt der 19-Jährige verkehrsbedingt an. Zu diesem Zeitpunkt versuchte ein bislang unbekannter Radfahrer rechts an dem VW Golf vorbeizufahren. Hierbei stieß er jedoch mit dem Pkw an der rechten Seite zusammen und verursachte einige Kratzer am VW Golf. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden. Aber anstatt sich um eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu kümmern setzte sich der unbekannte Radfahrer wieder auf sein Fahrrad und fuhr weiter. Der beteiligte Radfahrer wird mit ca. 40 Jahre,einer Größe von 1,80m und einem Vollbart beschrieben. Er trug zum Unfallzeitpunkt eine grüne Regenjacke und eine schwarze Jeans. Das Verkehrskommissariat ermittelt in diesem Unfall und bittet den Beteiligten oder weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell