POL-HA: Unbekannte stehlen Lenkrad - Zeugen gesucht

Ein 28-Jähriger stellte am Mittwochmorgen (10.03.2021) den Aufbruch seines Mercedes fest. Der Hagener hatte sein Fahrzeug am Vorabend auf einem Parkplatz an der Vorhaller Straße geparkt. Zunächst fiel ihm eine eingeschlagene Seitenscheibe auf. Kurze Zeit später sah er, dass die unbekannten Täter sein Lenkrad ausgebaut und seine Sonnenbrille gestohlen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der 02331 - 986 2066. (tise)

