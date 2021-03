Polizei Hagen

POL-HA: 17-Jähriger fährt ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Hagen (ots)

Polizeibeamte erwischten am heutigen Mittwoch (10.03.2021) einen 17-Jährigen, der ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Gegen 00:00 Uhr befuhr er mit einem Auto die Weststraße und konnte dort kontrolliert werden. Nachdem der PKW herausgewunken wurde und anhielt erkannte einer der Beamten, dass in dem Fahrzeug ein Fahrerwechsel vorgenommen werden sollte. Als er den Fahrzeugführer ansprechen wollte, saß dieser bereits auf der Rücksitzbank und der Fahrersitz war leer. Später gab der Minderjährige zu, gefahren zu sein und kurz vor der Führerscheinprüfung zu stehen. Wegen seines auffälligen Verhaltes während der Kontrolle führten die Polizisten bei ihm einen Drogenvortest durch. Dieser schlug positiv auf Kokain an. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben und wurde anschließend von seinen Erziehungsberechtigen abgeholt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (tise)

