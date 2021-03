Polizei Hagen

POL-HA: Mann wird nach Nötigung im Straßenverkehr auf Parkplatz bespuckt

Hagen (ots)

Auf der Eckeseyer Straße eskalierte am Dienstagnachmittag ein Streit zwischen Autofahrern. Gegen 14:30 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem Opel in Richtung Becheltestraße unterwegs, als ein VW hinter ihm fuhr. Der Hagener gab an, dass ihm das Fahrzeug auf Höhe der Altenhagener Brücke sehr nah aufgefahren war. Der Fahrzeugführer habe zudem mehrfach die Hupe sowie die Lichthupe betätigt, um ihn zu drängen schneller zu fahren. Als der 38-Jährige auf einen Parkplatz einbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt halten. Der VW, der ebenfalls hinter ihm eingebogen war, habe dann beim Anfahren gehupt und ihn so knapp überholt, dass er gezwungen gewesen sei, eine Vollbremsung zu machen. Auf dem Parkplatz fuhr der Hagener zu dem anderen Auto und sprach den VW-Fahrer auf sein Verhalten an. Dieser sei daraufhin sehr aggressiv geworden und habe ihn im weiteren Verlauf durch das Autofenster bespuckt. Gleichzeitig habe er versucht die Fahrertür zu öffnen. Als ihm dies nicht gelang, fuhr der Unbekannte mit seinem VW davon. Der 38-Jährige merkte sich das Kennzeichen des VW. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr. Der unbekannte Fahrzeugführer wurde an der Halteranschrift am Dienstag nicht angetroffen. Die Ermittlungen dauern an. (ra)

