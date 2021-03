Polizei Hagen

POL-HA: Hagener fährt ohne Fahrerlaubnis Auto und belügt Polizisten

Hagen (ots)

Ein 36-jähriger Hagener hat am Dienstagmorgen (09.03.2021) versucht, Beamte des Hagener Verkehrsdienstes an der Nase herumzuführen. Letztlich stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis hat. Aufgefallen war der Mann gegen 07.30 Uhr wegen einer abgelaufenen TÜV-Plakette an einem Mercedes im Bereich der Schwerter Straße. Bei der anschließenden Kontrolle konnte er sich nicht ausweisen und hatte auch keinen Führerschein dabei. Seine Personalien gab der Hagener gegenüber den Beamten mündlich an. Die hatten aber Zweifel an seiner Aussage und forderten den 36-Jährigen auf, einen Identitätsnachweis zu erbringen. Dieser ließ sich daraufhin von seiner Schwägerin ein Foto seines angeblichen Personalausweises auf sein Smartphone schicken und zeigte es den Beamten. Die hatten aber weiterhin Zweifel und damit lagen sie goldrichtig. Denn im Verlauf der weiteren Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass der Hagener den Beamten den Ausweis seines Bruders gezeigt hat. Er selber hat nämlich keine Fahrerlaubnis. Auf den 36-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Zudem erhielt er eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen falscher Namensangabe. (tisch)

