Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Im Supermarkt bestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine 25jährige Bückeburgerin ist am Dienstag gg. 19.00 Uhr beim Einkaufen in einem Bückeburger Supermarkt an der Hannoverschen Straße bestohlen worden.

Die Frau hatte über ihrem Einkaufswagen einen Jutebeutel hängen, in dem ihr Portemonnaie verstaut war.

Einem bislang unbekannten Dieb gelang es, das Portemonnaie mit Bargeld, diversen Kredit-u. Scheckkarten bzw. wichtigen Ausweiskarten, zu entwenden.

