Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: 76-Jähriger verunfallt mit Pedelec

Nienburg (ots)

(HAA) Am Mittwochabend, um 19:15 Uhr, ereignete sich auf der Leinstraße, in Höhe der Einmündung der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 76-jähriger Mann schwer verletzte. Der Nienburger verlor aus bisher ungeklärter Ursache auf dem dortigen Fußweg die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Passanten, die sich in der Nähe befanden, eilten ihm zu Hilfe und verständigten sofort den Notruf. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens leisteten die anwesenden Personen vorbildlich Erste Hilfe. Der Rentner war nach dem Sturz zwar ansprechbar, zog sich aber schwerwiegendere Verletzungen im Bereich des Kopfes zu. Er trug keinen Fahrradhelm. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus.

